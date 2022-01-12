Режим повышенной готовности в связи с непогодой ввели в 19 районах Кубани

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в 19 муниципальных образованиях Краснодарского края в связи с ухудшением погоды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"За сутки режим повышенной готовности ввели в 19 муниципальных образованиях в связи с неблагоприятным прогнозом", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае ожидается резкое похолодание на 10-12 градусов, мокрый снег, сильный ветер и гололед, также синоптики прогнозируют ухудшение видимости до 500 - 1 000 метров. В данный момент на территории Краснодарского края действуют четыре экстренных предупреждения, связанных с очень сильными осадками в виде дождя и мокрого снега, лавиноопасностью, подъемом уровня рек до опасных явлений.