Тюменская область по итогам 2021 года стала лидером в УрФО по урожайности овощей

ТЮМЕНЬ, 12 января. /ТАСС/. Аграрии Тюменской области по итогам 2021 года стали лидерами в УрФО по урожайности овощей, несмотря не неблагоприятные погодные условия в виде засухи и масштабных пожаров в прошедшем году. Об этом журналистам сообщили в среду в информационном центре правительства Тюменской области.

"Тюменские аграрии сохранили лидерство в УрФО по урожайности, несмотря на засуху и пожары в 2021 году. По предварительным данным Росстата, за 2021 год Тюменская область является лидером в УрФО по урожайности овощей и картофеля (во всех категориях) и занимает второе место по урожайности зерновых и зернобобовых культур (во всех категориях). <...> Сельхозтоваропроизводители полностью обеспечивают внутренние потребности области в сельхозпродукции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента АПК региона ТАСС уточнили, что валовой сбор и урожайность овощей в хозяйствах всех категорий в Тюменской области (без автономных округов) составила 307,7 ц с га, опережая с большим отрывом по данному показателю остальные регионы УрФО. Для сравнения: в Курганской области - 260,7 ц с га, в Свердловской области - 236,6 ц с га, в ХМАО - 208,8 ц с га, в Челябинской области - 169,1 ц с га, в ЯНАО - 108,3 ц с га.

Как добавил глава Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, замгубернатора региона Владимир Чейметов, Тюменская область также входит в десятку субъектов РФ по экспорту молочной продукции.

Ранее губернатор региона Александр Моор отметил, что лесных пожаров подобных масштабов, как в 2021 году, в области не было последние десять лет.