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Путин поручил усилить надзор за соблюдением законности в местах лишения свободы

Путин поручил прокуратуре усилить надзор за соблюдением законности в местах лишения свободы.

В прокуратуру России за 20 лет поступило более 80 млн обращений
Генпрокурор Игорь Краснов уточнил, что в этот период для устранения нарушений закона внесли 35 млн протестов, исков, представлений и других мер реагирования
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