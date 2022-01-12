СМИ: число случаев госпитализации детей с COVID-19 возросло в США за неделю почти на 50%

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Показатель госпитализации детей в возрасте до 5 лет с коронавирусной инфекцией увеличился в США за последнюю неделю минувшего года на 48% по сравнению с семидневкой, завершившейся 4 декабря, и составил 4,3 на 100 тыс. помещенных в больницы с таким диагнозом против 2,6, что является самым высоким показателем для этой возрастной группы с начала пандемии в стране. Об этом со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) сообщил в среду телеканал CNN .

Число таких госпитализаций для детей в возрасте до 18 лет, согласно тем же данным, также находится на рекордно высоком уровне - в среднем по 797 новых случаев в сутки за указанный период, что на 80% превышает средний показатель контрольной недели. В этой связи глава ЦКПЗ Рошель Валенски вновь призвала жителей США, имеющих возможность пройти вакцинацию, сделать это. "Для наших самых маленьких детей, которые не могут пока получить прививку [от COVID-19], крайне важно - для обеспечения их защиты - находиться в окружении вакцинированных людей", - приводит телеканал слова Валенски.

Всего с начала пандемии с заражением коронавирусной инфекцией в США было госпитализировано почти 82 тыс. детей. Большинство новых случаев заражения, по оценкам экспертов, связано с быстрым распространением омикрон-штамма коронавируса, который является самым заразным из всех уже известных штаммов COVID-19.

Во вторник телеканал со ссылкой на данные Министерства здравоохранения и социальных служб США сообщил о новом с начала пандемии рекордном показателе числа госпитализированных в стране с диагнозом COVID-19 - 145,9 тыс. человек. Предыдущий антирекорд был установлен 14 января прошлого года, когда общее число госпитализированных с коронавирусом в США составило более 142,2 тыс. человек. За последние две недели, констатирует CNN, общее число пациентов, одновременно проходящих лечение в больницах США, выросло более чем вдвое.