Путин поздравил работников прокуратуры с 300-летием образования этой структуры

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступил на торжественном заседании, посвященном 300-летию со дня образования органов прокуратуры, и поздравил работников этой структуры с профессиональным праздником.

"Сегодня мы отмечаем большую историческую дату - 300-летие образования российской прокуратуры. Поздравляю вас со столь знаменательной вехой, с профессиональным праздником", - сказал Путин. Самые добрые слова он также адресовал "всем, для кого служение закону и Отечеству стало делом жизни и судьбой, кто и в этот праздничный день ведет прием граждан, реагирует на нарушение правопорядка, участвует в судебных заседаниях, защищает интересы людей и всего нашего общества".

По словам президента, в 1722 году в государственной системе России было создано без преувеличения важное, значимое звено, когда образованная Петром I прокуратура стала высшим надзорным органом страны. "Смотреть накрепко" - так именно писал Петр в одном из своих указов, в которых определялся смысл и сам характер работы прокуроров", - процитировал Путин исторический документ.