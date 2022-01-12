Песков: никто пока не может сказать, потребуется ли в РФ локдаун из-за новой волны ковида

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Пока никто не может ответить на вопрос, будет ли необходимо вводить в России локдаун или режим нерабочих дней на фоне новой волны коронавируса. Такое мнение выразил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На этот вопрос сейчас вам никто не ответит. Ясно, что планка заболеваемости будет высокая", - констатировал представитель Кремля. Так он ответил на вопрос, могут ли в России быть введены подобные меры из-за новой волны ковида и какую планку заболеваемости в этом случае будут считать критической.

Песков добавил, что число новых случаев заражения будет очень высоким из-за специфики омикрон-штамма коронавируса. "Вместе с тем мы имеем какие-то предварительные данные о том, что протекает он легче. Возможно, это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения. Но изрядный задел прочности все равно необходим", - отметил он.

Каких-то более детальных прогнозов и "какого-то эвентуального развития событий" сейчас не даст ни один специалист, подытожил пресс-секретарь президента РФ.