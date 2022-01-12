Песков пообещал, что будут приниматься все меры по обеспечению эпидбезопасности Путина

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Кремль не планирует переходить на удаленный режим работы из-за распространения штамма "омикрон", но все необходимые меры эпидемиологической безопасности президента РФ Владимира Путина будут приниматься. Об этом журналистам заявил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, специалисты будут формулировать свои рекомендации для президента. Безусловно, все меры, связанные с эпидемиологической безопасностью президента, будут приниматься, это обязательно", - сказал представитель Кремля.

Что касается Администрации президента РФ, то, как отметил Песков, в ней рабочий процесс идет непрерывно. "Но тоже потенциально готовимся к тому, что может количество заболевших увеличиваться", - сказал Песков. В ответ на вопрос, планирует ли Кремль переходить на удаленный режим, пресс-секретарь президента сказал: "Нет".

Ранее в среду на совещании у президента вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что новый подъем заболеваемости ковидом в России из-за распространения омикрон-штамма неизбежен. Правительство, по ее словам, намерено представить новые меры по борьбе "омикроном" уже к концу текущей недели. В свою очередь, по оценке главы государства, у страны есть "пара недель", чтобы подготовиться к очередной волне эпидемии.