Песков назвал вакцинацию от коронавируса добром "на фоне надвигающейся войны"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Люди могут сделать себе и своим близким добро "на фоне надвигающейся войны", вакцинировавшись от коронавируса перед новой волной заболеваемости.

Такое мнение в среду выразил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Уверенным можно быть в одном: если те, кто не привился, привьются или те, кто прививался больше полугода назад, сделают себе бустер, они сделают себе, своим родным и близким добро на фоне этой надвигающейся войны", - сказал представитель Кремля, комментируя ситуацию с распространением "омикрона".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что новый подъем заболеваемости ковидом в России из-за распространения омикрон-штамма неизбежен.