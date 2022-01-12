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Песков назвал вакцинацию от коронавируса добром "на фоне надвигающейся войны"

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что новый подъем заболеваемости ковидом из-за распространения "омикрона" неизбежен
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Люди могут сделать себе и своим близким добро "на фоне надвигающейся войны", вакцинировавшись от коронавируса перед новой волной заболеваемости.

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Такое мнение в среду выразил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Уверенным можно быть в одном: если те, кто не привился, привьются или те, кто прививался больше полугода назад, сделают себе бустер, они сделают себе, своим родным и близким добро на фоне этой надвигающейся войны", - сказал представитель Кремля, комментируя ситуацию с распространением "омикрона".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что новый подъем заболеваемости ковидом в России из-за распространения омикрон-штамма неизбежен.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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