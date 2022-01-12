В Петербурге открыли клинический госпиталь стоимостью около 1,9 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Клинический госпиталь "MD Лахта" ГК "Мать и дитя" заработал в среду в Петербурге. Инвестиции компании в этот проект составили около 1,9 млрд рублей, кроме того, госпиталь обеспечит около 150 новых рабочих мест и первое время будет работать исключительно на прием пациентов с коронавирусом.

"Мы открываем клинику "Мать и дитя. Лахта". Это 100 коек, оборудованных самым современным оборудованием. Это хороший результат. На сегодняшний день есть необходимость, чтобы эта клиника работала и с ковидом - с беременными женщинами и малышами, которые могут болеть. Мы договорились, что на первом этапе клиника включится в оказание помощи именно с ковидными больными и с другими инфекциями", - сказал журналистам посетивший церемонию открытия госпиталя губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Компанией вложено около двух миллиардов рублей собственных средств. Мы имеем опыт строительства стационаров. За полтора года мы построили 1 400 современных коек, четыре стационара. Но это первый пример, чтобы частный инвестор так быстро и качественно строил", - добавил он. В новом многофункциональном медицинском госпитале "MD Лахта", площадь которого составляет около 9 000 квадратных метров, можно получить высококвалифицированную медицинскую помощь по таким направлениям как хирургия, урология, эндоскопия, неврология, кардиология, а палаты оборудованы системой подачи кислорода. Его строительство было осуществлено в кратчайшие сроки в связи с возможной необходимостью в дополнительных местах для лечения пациентов с коронавирусом. На первом этапе госпиталь будет работать только для приема ковидных больных, а позднее будет переоборудован в медицинский центр с акцентом на женское и детское здоровье.