В "Доме на Брестской" проведут более 30 образовательных квестов о Москве для школьников

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Свыше 30 квестов о Москве для школьников 6-14 лет пройдут в "Доме на Брестской" в 2022 году. Участники смогут в игровой форме познакомится с историей столицы и ее достопримечательностями, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

"В течение года планируется провести не менее 30 командных игр, а также сотни мероприятий - форумов, конкурсов, выставок - которые будут проходить в очном и заочном форматах в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации. Активности, проводимые в "Доме на Брестской", пользуются большой популярностью среди москвичей и гостей столицы. В 2021 году площадку посетили свыше 30 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Ближайший квест "По дороге из желтого кирпича" состоится 25 января в 14:00. "Это игра-путешествие: следуя по виртуальной магистрали, участники квеста побывают в интересных местах Москвы, узнают о достопримечательностях Новой Москвы, а также встретятся с волшебными персонажами", - цитирует пресс-служба директора ГБУ "Мосстройинформ" Юлию Куликову.

Все квесты проводятся бесплатно по предварительной записи. Минимальный состав группы - 10 человек, максимальный - 20.