Песков заявил, что Кремль не является визави для Канье Уэста

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Кремль не настолько знаком с деятельностью американского рэпера Канье Уэста, чтобы ее оценивать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что администрация главы российского государства не является визави для исполнителя, высказавшего намерение встретиться с Владимиром Путиным в Москве.

"Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя. Ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки", - сказал Песков, комментируя информацию о планах рэпера посетить Москву со своей госпел-программой, которая называется Sunday Service (в переводе с английского - "Воскресная служба").

Отвечая на вопрос о том, насколько президент и администрация Кремля знакомы с деятельностью Уэста, Песков подчеркнул, что это знакомство "не столь глубоко, чтобы давать оценки".

Ранее журнал Billboard сообщил, что Уэст планирует впервые посетить Россию с концертами летом 2022 года. Как утверждает издание, рэп-исполнитель хотел бы пригласить на один из них в качестве "специального гостя" Путина.

Представитель музыканта Амир Судан также сообщил изданию, что Уэст планирует в будущем "проводить много времени" в России, которая якобы может стать для него "вторым домом".