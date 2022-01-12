Свыше 800 тонн опасных медицинских отходов вывезли из больниц Прикамья в 2021 году

ПЕРМЬ, 12 января. /ТАСС/. Пермский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Теплоэнерго" обезвредил порядка 810 тонн опасных медицинских отходов, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"С начала прошлого года региональный оператор по обращению с ТКО в Пермском крае вывез и обезвредил порядка 810 тонн опасных медицинских отходов. Уточним, всего с начала пандемии утилизировано более 1,2 тыс. тонн опасного мусора", - говорится в сообщении.

По информации правительства, регоператор заключил 83 договора с медорганизациями региона, в том числе с больницами, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Для утилизации опасных медотходов организована круглосуточная работа специализированного транспорта с изотермическим кузовом. Автомобили оснащены устройствами спутниковой навигации и оборудованы системами обеззараживания воздуха. Отходы собирают в сменные контейнеры, которые проходят обработку и дезинфекцию. Собранный груз сжигают в специальных установках - инсинераторах.

К медицинским отходам класса "Б" относятся материалы, инструменты, предметы, загрязненные кровью и другими биологическими жидкостями, патологоанатомические и органические операционные отходы, пищевые отходы из инфекционных отделений, отходы из микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, живые вакцины, непригодные к использованию.