Врачи рассказали о состоянии Леонида Куравлева

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Леонид Куравлев по-прежнему находится в больнице в Коммунарке с пневмонией, его состояние остается тяжелым на протяжении недели. Об этом ТАСС в среду сообщили в клинике.

"По-прежнему находится в 4-й реанимации. Тяжелое состояние и без изменений со дня, когда его привезли. С 5 января", - отметили в Коммунарке.

Ранее сын артиста Василий сообщил ТАСС, что врачи лечат 85-летнего Куравлева от пневмонии. Тесты на коронавирус отрицательные. Он добавил, что родственники надеются на выздоровление артиста, для этого, по словам врачей, "есть основания".

Куравлев родился 8 октября 1936 года. Среди наиболее известных киноработ - шофер Павел Колокольников в фильме "Живет такой парень" (1964 год, режиссер Василий Шукшин), Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок" (1968 год, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии "Иван Васильевич меняет профессию" по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Иван Васильевич" (1973 год, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии "Афоня" (1975 год, Георгий Данелия).