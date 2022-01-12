Нарышкин вручил награды лауреатам премии СВР за произведения о российской разведке

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин вручил в среду награды лауреатам премии СВР России им. Е. М. Примакова за лучшие произведения в области литературы и искусства, посвященные российской внешней разведке.

Глава Службы внешней разведки поблагодарил победителей за творческое осмысление и профессии разведчика, и такой уникальной и важной государственной функции, как разведывательная деятельность.

Пять авторов стали лауреатами премии, еще несколько человек были отмечены грамотами "За большой вклад в укрепление и развитие взаимодействия с СВР России".

Посмертно награды был удостоен известный писатель Юлиан Семенов за создание цикла литературных произведений о деятельности внешней разведки. Нарышкин отметил, что писателю удалось создать один из самых ярких образов советского разведчика: главным героем романов Семенова стал преданный своей профессии и долгу полковник Максим Максимович Исаев.

"Сегодня на вручении премии мы отдаем дань памяти человеку, оставившему по истине глубокий след в отечественной культуре, писателю, журналисту, гражданину с большой буквы Юлиану Семеновичу Семенову. В год 90-летия со дня его рождения мы посчитали справедливым удостоить премии именно его, к глубокому сожалению, посмертно", - сказал Нарышкин на торжественной церемонии. Награда была вручена дочери писателя журналистке Ольге Семеновой.

Еще одним лауреатом премии стал заслуженный юрист РФ, заместитель директора Института государства и права РАН Александр Звягинцев за создание цикла документальных фильмов к столетию СВР. "В юбилейном для нас 2020 году и в последующем 2021-м Александр Григорьевич свое творчество во многом посвятил отечественной внешней разведке и истории службы. В театрах состоялись две премьеры его спектаклей, в которых главными действующими лицами, главными героями стали сотрудники разведки. 19 и 20 декабря 2020 года на федеральных каналах страны состоялась премьера шести документальных фильмов, в которых Александр Григорьевич был и сценаристом, и продюсером, и художественным руководителем", - отметил глава СВР.

Награду получил также скульптор Андрей Ковальчук за создание скульптурной композиции "Отечество, доблесть, честь", установленной в штаб-квартире Службы внешней разведки к ее столетию. Ковальчук также создал памятник советскому разведчику-нелегалу Геворку Вартаняну, руководителю советской внешней разведки в годы Великой Отечественной войны Павлу Фитину и советскому разведчику Исхаку Ахмерову.

Премии удостоены также российская телеведущая Ольга Белова с телеканала "Звезда" и специальный корреспондент "НТВ" Алексей Поборцев.

О награде

Премия за лучшие художественные произведения об отечественной разведке была учреждена 6 января 2000 года. Ее основной целью является привлечение внимания широкой российской общественности к лучшим работам о разведке, рассказывающим о людях, причастных к истории нашей страны и мало известных широкой публике из-за специфики работы.

Ежегодно присуждаются премии авторам лучших работ в области литературы, изобразительного искусства, телевидения и журналистики.