На Филиппинах непривитым жителям Манилы запретили пользоваться общественным транспортом

БАНГКОК, 12 января. /ТАСС/. Власти Филиппин запретили не привитым от COVID-19 жителям столицы республики пользоваться общественным транспортом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Министерства транспорта Филиппин.

Согласно распоряжению ведомства, "операторам общественного транспорта следует разрешать доступ [в транспорт] или выдавать билеты только полностью вакцинированным жителям".

Отмечается, что жители Манилы, имеющие медицинские противопоказания против полной вакцинации от коронавируса, смогут продолжить пользоваться общественным транспортом. Кроме того, исключение будет сделано для жителей, совершающих поездки на работу, в медицинские организации или за товарами первой необходимости.

По данным Филиппинского агентства новостей, запрет вступит в полную силу с 17 января.

11 января министерство здравоохранения республики сообщило, что число инфицированных коронавирусом на Филиппинах превысило 3 млн. За последние сутки на Филиппинах вирус выявили у 32,2 тыс. человек, умерли 144 жителя. Всего за время пандемии на Филиппинах около 2,8 млн человек выздоровели, 52,5 тыс. умерли. Филиппинские медики полностью привили 48,4% граждан страны, население которой превышает 109 млн человек. Первую дозу вакцины от коронавируса получили 53,6% жителей республики.