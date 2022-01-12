На Кубани создали заказник, в котором обитают 80 видов краснокнижных животных и растений

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Власти Краснодарского края создали в Гулькевичском и Кавказском районах на площади 13 тыс. га государственный природный зоологический заказник, где встречаются более 80 видов занесенных в Красную книгу животных и растений, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в среду.

"В Краснодарском крае создали государственный природный зоологический заказник "Кавказский". Там встречаются более 80 видов животных и растений, занесенных в региональную и федеральную Красные книги. Произрастает более 150 видов лекарственных трав и 180 видов медоносов. Обитают редкие виды птиц: черный аист, орел-карлик, малый подорлик, орлан-белохвост и скопа", - говорится в сообщении пресс-службы, постановление о создании подписано губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Уточняется, что заказник занимает территорию 13 тыс. га и располагается вдоль берега реки Кубань в Гулькевичском и Кавказском районах. По словам вице-губернатора Краснодарского края Сергея Болдина, присвоение территории статуса заказника позволит сохранить экологический баланс, так на участке реки Кубань, вдоль которого он проходит, запретили любительскую рыбалку в период с 15 ноября по 31 марта в связи с тем, что здесь зимуют сазан, лещ, европейский сом, толстолобик, запрещено производить и какие-либо изменения русла реки.

По данным администрации Краснодарского края, в регионе существуют 348 особо охраняемых природных территорий регионального значения, в 2022 году планируется создать еще 12.