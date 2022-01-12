Почти 70% взрослого населения Мордовии привились от коронавируса первым компонентом

ТАСС, 12 января. Первый компонент вакцины от коронавируса получили более 544 тыс. жителей Мордовии - почти 70% взрослого населения, сообщил в среду ТАСС министр здравоохранения республики Олег Маркин.

"Привиты первым компонентом всего 544 334 человека. Выполнение плана по первому компоненту - 87%, по завершенной вакцинации - 84,0%. Охват взрослого населения первым компонентом - 69,6% (при плане - 80%)", - сказал Маркин.

По его словам, в категории 60 плюс привито 162 808 человек, или 81,9 %.

С 11 октября в Мордовии введена обязательная вакцинация некоторых категорий граждан, в том числе государственных и муниципальных служащих и работников правоохранительных органов. QR-коды требуются для посещения гостиниц, а также объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары, площадью больше 150 кв. м (кроме аптек и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости). Только с QR-кодами совершеннолетние жители республики могут посетить спортивные, культурные и предоставляющие бытовые услуги организации, а также заведения общепита. Для непривитых граждан старше 60 лет, имеющих хронические заболевания, и беременных женщин сохраняется режим самоизоляции.