В МЭР поздравили Карачаево-Черкесию со 100-летним юбилеем

ТАСС, 12 января. Горнолыжный курорт Архыз является флагманской площадкой АО "Кавказ.РФ" и одним из современнейших горных курортов России. Такое мнение выразили в Минэкономразвития России, поздравляя Карачаево-Черкесию со столетним юбилеем.

"12 января 1922 года была образована Карачаево-Черкесская автономная область - регион, который мы сегодня знаем, как Карачаево-Черкесскую Республику. В КЧР проживают 465 тыс. человек. В 2010 году на Архызе постановлением правительства РФ была создана особая экономическая зона. Сегодня Минэкономразвития РФ развивает в КЧР "Архыз" - флагманскую площадку Кавказ.РФ, один из самых современных горных курортов России", - отметили в министерстве.

По словам замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова, который курирует макрорегион в министерстве, развитие территорий в республике проводится при условии бережного отношения в природе.

"Поздравляю жителей КЧР и ее главу Рашида Бориспиевича Темрезова с вековым юбилеем региона. У КЧР большой экономический потенциал, в особенности, в сфере гостеприимства и высокотехнологичной переработки. Минэкономразвития России вместе с Кавказ.РФ занимаются развитием туризма в регионе, продвижением территории, привлечением частных инвестиций и созданием необходимой для всего этого инфраструктуры. В тесном контакте с правительством КЧР мы работаем над тем, чтобы развитие территории происходило бережно, с сохранением традиций и уникальной природы республики", - отметил он.

Гендиректор АО "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев поздравил республику со столетием, также отметив значимость курорта для КЧР и всего Северного Кавказа. "Здесь всегда были красивейшие горы, чистейшая вода, бурные водопады, бездонное небо и душевные люди. Сегодня мы развиваем на этой земле курорт "Архыз" - смотровую площадку республики, флагман Кавказ.РФ, один из самых современных горных курортов России. Большая честь знакомить гостей со всей страны и мира этим с удивительным краем", - сказал Тимижев.

О курорте

Курорт построен за 2,5 года, первых гостей он принял в декабре 2013 года. Архыз ориентирован на активный семейный отдых. В двух его туристических деревнях - Романтик и Лунная поляна - доступно 28 км широких трасс всех уровней сложности. Максимальная высота трасс - 2 840 метров над уровнем моря.

О юбилее республики

Карачаево-Черкесская автономная область была образована 12 января 1922 года. В 1991 году ее преобразовали в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Нынешнее название регион получил в декабре 1992 года.

КЧР - один из самых многонациональных регионов РФ, в котором проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.