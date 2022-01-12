Предприятиям в Кемерове еще сутки рекомендовано сокращать выбросы в атмосферу на 20%

КЕМЕРОВО, 12 января. /ТАСС/. Промышленным предприятиям в Кемерове рекомендовано сократить выбросы в атмосферу на 15-20% еще на сутки - до вечера четверга - из-за продления действия режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ), сообщили ТАСС в правительстве региона.

Режим НМУ введен в Кемерове во вторник. Для предприятий, работающих на территории города, ограничения по выбросам в атмосферу изначально действовали сутки - до 18:00 (14:00 мск) 12 января.

"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в г. Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия I степени. Предприятиям рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух на 15-20% с 18:00 (14:00 мск) 12 января до 18:00 (14:00 мск) 13 января", - сказали в правительстве.

Рекомендации по снижению объемов выбросов в атмосферу также продолжают действовать для предприятий в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе, там режим неблагоприятных метеоусловий во вторник был введен сразу на двое суток. В зависимости от погоды действие режима может быть продлено.

По данным Кемеровского гидрометцентра, регион находится в зоне антициклона, который принес морозы. В среду уже похолодало местами до минус 30 градусов, осадков при этом почти нет. При такой погоде все выбросы скапливаются в нижних слоях атмосферы, образуя сильный смог и дымку. В четверг ожидается небольшое потепление - до минус 23 градусов, а ночью небольшой снег. При этом, по прогнозам синоптиков, в воздухе может наблюдаться дымка.