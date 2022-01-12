Посещаемость торговых центров Москвы снизилась на 10% в новогодние праздники

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Посещаемость торговых центров Москвы в декабре вернулась на допандемийный уровень, но во время январских каникул снизилась в среднем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в среду ТАСС в Российском совете торговых центров (РСТЦ).

"Такие изменения связаны с тем, что покупки подарков посетители традиционно совершают в декабре, а затем многие уезжают в отпуска или проводят время дома, отдавая предпочтение интернет-заказам. В период праздников магазины привлекают покупателей сезонными распродажами, скидками, акциями. Это помогает сдерживать падение посещаемости", - приводятся в сообщении слова президента РСТЦ Дмитрия Москаленко.

Он добавил, что в регионах при этом интерес посетителей отлично стимулирует дополнительная развлекательная инфраструктура.

В целом, по данным РСТЦ, по России посещаемость торговых центров к концу 2021 года почти везде вернулась к допандемийному периоду. Во время каникул наибольший рост трафика отмечался в тех регионах, где не вводилось жестких ограничений. Так, в Новосибирске посещаемость за первые дни января выросла на 30% по сравнению с прошлым годом, во Владивостоке управляющие компании также отметили активный прирост трафика.

Однако не во всех регионах наблюдалась позитивная динамика. Например, торговые центры Хабаровска и Тюмени недополучили в среднем 17% трафика к прошлому году, отметили в РСТЦ.