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Отношения России и НАТО

Работу заседания Совета Россия - НАТО освещают 14 российских журналистов

При этом перемещаться по штаб-квартире НАТО журналистам, представляющие российские СМИ, можно только в сопровождении
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава российской делегации замминистра иностранных дел России Александр Грушко и замминистра обороны России Александр Фомин Olivier Hoslet, Pool Photo via AP
Описание
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава российской делегации замминистра иностранных дел России Александр Грушко и замминистра обороны России Александр Фомин
© Olivier Hoslet, Pool Photo via AP

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /Корр. ТАСС Джамиля Байрамукова, Денис Дубровин/. Организация Североатлантического договора создала все условия для работы российских журналистов, освещающих заседание Совета Россия - НАТО (СРН) в штаб-квартире альянса, однако работа идет в условиях жестких мер безопасности.

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Штаб-квартира НАТО заранее предупредила, что аккредитацию получат не все желающие, объяснив ограничение количества присутствующих журналистов санитарными ограничениями. По существующим правилам, вход в штаб-квартиру альянса разрешен только при наличии признанного в ЕС сертификата вакцинации или свежего ПЦР-теста.

Для работы 14 российских журналистов, которые смогли получить аккредитацию, созданы все технические условия - предоставлена отдельная комната со столами и розетками, открытая сеть Wi-Fi.

Однако перемещаться внутри здания, даже в пределах пресс-зоны, они могут лишь в сопровождении. Например, в середине дня желающим выпить кофе было предложено пройти в расположенную внутри пресс-центра кофейню - сотрудник службы безопасности провел журналистов, дождался, пока все сделают и получат свои заказы, и отвел всех обратно в зал.

"Сегодня правила безопасности таковы, что российские журналисты должны перемещаться с сопровождением. Мы готовы предоставить вам всю информацию, отвечать на все вопросы, и вы имеете доступ ко всем зонам, куда имеют доступ остальные журналисты, но только в сопровождении сотрудников службы безопасности", - пояснили ТАСС в пресс-службе альянса. Там также отметили, что эти же нормы сейчас действуют не только для журналистов, но для любых граждан России, посещающих штаб-квартиру альянса

Всего заседание Совета Россия - НАТО лично освещают около 60 журналистов ведущих мировых и региональных СМИ, включая украинские и грузинские. На них правила обязательного сопровождения службой безопасности, в том числе на обед и в туалет не распространяется.

Обстановка не меняется

Проходящая встреча никак не отразилась на обстановке вокруг штаб-квартиры НАТО - после прохода делегаций и журналистов площадь перед центральными воротами полностью опустела.

Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе стало вторым этапом консультаций России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности после переговоров Россия - США в Женеве 10 января и перед встречей в рамках ОБСЕ в Вене 13 января. Российскую делегацию в Брюсселе возглавляют замглавы МИД РФ Александр Грушко и замминистра обороны России Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах участвует первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, генсек альянса Йенс Столтенберг, постпреды 30 государств альянса в Брюсселе.

Как ранее заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, Москва ждет "реальный шаг навстречу России", причем именно со стороны Брюсселя и Вашингтона, а не наоборот. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс готов выслушать озабоченности России, готов начать открытый и осмысленный диалог, но не готов идти на компромиссы, в особенности по вопросам расширения альянса.

Требования России в сфере безопасности адресованы США и европейским государствам, Москва не направляла их таким международным организациям, как Евросоюз (ЕС) и НАТО. В максимально упрощенной форме позиция РФ сводится к трем пунктам - выводу американского ядерного оружия из Европы, прекращению развертывания обычных военных сил НАТО у границ России и создания там военной инфраструктуры, официальному отказу НАТО от планов втягивания в альянс Украины и Грузии.

Это, по мнению Москвы, позволит исправить серьезный дисбаланс безопасности в Европе, который возник после распада Советского Союза и Организации Варшавского договора. Это позволит значительно разрядить военно-политическую напряженность и вернуться к базовому принципу, под которым подписались все государства - члены ОБСЕ на саммите в Стамбуле в 1999 году, что безопасность одного государства или группы стран не может обеспечиваться в ущерб безопасности других государств.

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