Работу заседания Совета Россия - НАТО освещают 14 российских журналистов

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /Корр. ТАСС Джамиля Байрамукова, Денис Дубровин/. Организация Североатлантического договора создала все условия для работы российских журналистов, освещающих заседание Совета Россия - НАТО (СРН) в штаб-квартире альянса, однако работа идет в условиях жестких мер безопасности.

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Штаб-квартира НАТО заранее предупредила, что аккредитацию получат не все желающие, объяснив ограничение количества присутствующих журналистов санитарными ограничениями. По существующим правилам, вход в штаб-квартиру альянса разрешен только при наличии признанного в ЕС сертификата вакцинации или свежего ПЦР-теста.

Для работы 14 российских журналистов, которые смогли получить аккредитацию, созданы все технические условия - предоставлена отдельная комната со столами и розетками, открытая сеть Wi-Fi.

Однако перемещаться внутри здания, даже в пределах пресс-зоны, они могут лишь в сопровождении. Например, в середине дня желающим выпить кофе было предложено пройти в расположенную внутри пресс-центра кофейню - сотрудник службы безопасности провел журналистов, дождался, пока все сделают и получат свои заказы, и отвел всех обратно в зал.

"Сегодня правила безопасности таковы, что российские журналисты должны перемещаться с сопровождением. Мы готовы предоставить вам всю информацию, отвечать на все вопросы, и вы имеете доступ ко всем зонам, куда имеют доступ остальные журналисты, но только в сопровождении сотрудников службы безопасности", - пояснили ТАСС в пресс-службе альянса. Там также отметили, что эти же нормы сейчас действуют не только для журналистов, но для любых граждан России, посещающих штаб-квартиру альянса

Всего заседание Совета Россия - НАТО лично освещают около 60 журналистов ведущих мировых и региональных СМИ, включая украинские и грузинские. На них правила обязательного сопровождения службой безопасности, в том числе на обед и в туалет не распространяется.

Обстановка не меняется

Проходящая встреча никак не отразилась на обстановке вокруг штаб-квартиры НАТО - после прохода делегаций и журналистов площадь перед центральными воротами полностью опустела.

Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе стало вторым этапом консультаций России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности после переговоров Россия - США в Женеве 10 января и перед встречей в рамках ОБСЕ в Вене 13 января. Российскую делегацию в Брюсселе возглавляют замглавы МИД РФ Александр Грушко и замминистра обороны России Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах участвует первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, генсек альянса Йенс Столтенберг, постпреды 30 государств альянса в Брюсселе.

Как ранее заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, Москва ждет "реальный шаг навстречу России", причем именно со стороны Брюсселя и Вашингтона, а не наоборот. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс готов выслушать озабоченности России, готов начать открытый и осмысленный диалог, но не готов идти на компромиссы, в особенности по вопросам расширения альянса.

Требования России в сфере безопасности адресованы США и европейским государствам, Москва не направляла их таким международным организациям, как Евросоюз (ЕС) и НАТО. В максимально упрощенной форме позиция РФ сводится к трем пунктам - выводу американского ядерного оружия из Европы, прекращению развертывания обычных военных сил НАТО у границ России и создания там военной инфраструктуры, официальному отказу НАТО от планов втягивания в альянс Украины и Грузии.

Это, по мнению Москвы, позволит исправить серьезный дисбаланс безопасности в Европе, который возник после распада Советского Союза и Организации Варшавского договора. Это позволит значительно разрядить военно-политическую напряженность и вернуться к базовому принципу, под которым подписались все государства - члены ОБСЕ на саммите в Стамбуле в 1999 году, что безопасность одного государства или группы стран не может обеспечиваться в ущерб безопасности других государств.