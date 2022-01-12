Эксперт: религиозные деятели Казахстана должны усилить просветительскую работу с молодежью

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Мусульманские религиозные организации Казахстана должны усилить профилактическую, просветительскую работу, прежде всего, с молодежью, чтобы не допустить в будущем новых беспорядков в стране. Такое мнение высказал ТАСС в среду заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Московской области Рушан Аббясов.

"Мы всегда призываем, чтобы молодежь, имеющая энергию, силы, занималась созидательными проектами, но ни в коем случае не подпадала под идеологию радикализма, не шла на поводу у этих сил и не начинала разрушать. <...> И я думаю, что происшедшее - это сигнал и для Духовного управления мусульман Казахстана, для наших коллег, чтобы тоже идеологически усиливать работу, больше общаться с молодежью и использовать все возможные современные инструментарии - не только в мечетях, но и в социальных сетях, в интернет-пространстве", - сказал Аббясов.

Он отметил, что для этого как раз несколько лет назад Совет муфтиев России в тесном сотрудничестве с мусульманскими организациями азиатских стран учредил общую площадку - евразийский проект "Духовный шелковый путь" - как напоминание о существовании Великого Шелкового пути, связывавшего в древности Восток и Запад торгово-экономическими, политико-дипломатическими и культурными контактами. В рамках проекта уже прошли международные научно-богословские конференции в КНР, России, Киргизии и в Казахстане.

"В столице Казахстана городе Нур-Султан в апреле 2019 года проводили конференцию, связанную как раз с вопросами просвещения молодежи - о том, чему учит Коран, что надо созидать и ни в коем случае не вставать на путь разрушения, мародерства, хаоса и так далее. Потому что сегодня, к сожалению, молодежь, не зная всех этих нюансов, может легко поддаться влиянию радикально настроенных лиц, которые как раз и воспользовались нынешней ситуацией в Казахстане. Но это противоречит духу ислама. И в данном случае, естественно, нужно больше профилактических мер", - отметил Аббясов.

Ранее в среду государственный секретарь республики Ерлан Карин заявил о том, что Казахстану после обращения президента Касым-Жомарта Токаева предстоит "перезагрузка общественных ценностей", которая подразумевает "неприятие радикализма, крайних взглядов и действий, укрепление созидательного мотива, преодоление всевозможных разломов в обществе".