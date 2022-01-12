Крашенинников назвал невозможным введение смертной казни в России

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Смертная казнь в России невозможна в силу целого ряда причин, об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее СМИ распространили выдержки из работы председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина "Конституционное правосудие: процедура и смысл", касавшиеся применения смертной казни. Слова Зорькина рядом изданий были интерпретированы как мнение о том, что в России может произойти возврат к смертной казни.

"Я знаю, что он такие вещи, конечно, не говорил", - сказал Крашенинников. По словам парламентария, работа Зорькина содержит "много различных выводов, почему смертная казнь в России невозможна", эти выводы основываются на нескольких мораториях и решении Конституционного суда РФ. Кроме того, продолжил Крашенинников, в книге есть цитата о том, что в России "сформировались устойчивые гарантии неприменения смертной казни".

"Здесь моя позиция тоже известна, я ее уже на протяжении десятилетий озвучиваю, что у нас она невозможна, она запрещена", - подчеркнул Крашенинников. Он указал на то, что и в России, и в других странах продолжают совершаться судебные ошибки. "Это необратимая ситуация. Если выяснится, что это была судебная ошибка, - человека уже не вернуть", - добавил он.

Депутат заметил, что "наличие или отсутствие смертной казни не влияет на состояние преступности". "Я считаю, что мы этот период прошли, и, надеюсь, мы к нему не вернемся", - резюмировал глава комитета Госдумы.