Вуз, где зародился "Тотальный диктант", считает нецелесообразным давать помещение проекту

НОВОСИБИРСК, 12 января. /ТАСС/. Руководство Новосибирского государственного университета (НГУ), где зародилась ставшая впоследствии международной акция по популяризации русского языка "Тотальный диктант", назвало "нецелесообразным" предоставление помещения в вузе организаторам проекта, поскольку штаб акции переехал в Москву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза в среду.

Ранее директора фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец на своей странице в Facebook сообщила, что летом 2021 года руководство вуза, группой филологов которого в 2004 году была впервые проведена акция, попросило фонд сменить юридический адрес и освободить помещения НГУ, которые были заняты "Тотальным диктантом".

"В 2019 году, когда штаб "Тотального диктанта" по инициативе Ольги Ребковец переехал в Москву, а Новосибирск по ее же инициативе перестал был столицей диктанта, филологи из НГУ отказались от участия в акции. Соответственно, предоставление помещения в университете для нужд акции перестало быть целесообразным. Конфликта между руководством и организаторами не существует", - подчеркнули в пресс-службе.

Ребковец в своем посте также выразила опасения о том, что в 2022 году НГУ откажется от предоставления своей площадки для проведения "Тотального диктанта". По ее словам, в прошлом году в ректорате вуза с трудом согласовали площадку с формулировкой "в последний раз". При этом в пресс-службе университета сообщили, что пока официального запроса на проведение акции в этом году вуз не получал.

"Поскольку в НГУ пока не поступало официального запроса о проведении акции в 2022 году, вопрос об организации "Тотального диктанта" в университете с кафедрой общего и русского языкознания не обсуждался. Итоговое решение будут принимать эксперты-филологи. Если они дадут согласие, НГУ примет участие в акции", - пояснили в пресс-службе.

Тотальный диктант - образовательная акция, организуемая для популяризации грамотности. Представляет собой диктант для всех, кто хочет проверить свои знания на родном языке. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. "Тотальный диктант" традиционно проходит в одно и то же время по разным городам мира. Авторами текстов в разные время были писатели Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов и другие. Диктовать тексты приглашают известных представителей культуры, в том числе массовой культуры, а также преподавателей школ и вузов и работников библиотек. В частности, в Новосибирском государственном университете (НГУ) в 2019 году текст диктанта прочитал журналист Владимир Познер.