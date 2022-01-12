Совет Россия - НАТО проходит в основном зале Североатлантического совета

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Первое за 2,5 года заседание Совета Россия - НАТО (СРН) проходит в главном зале штаб-квартиры альянса, где проходят регулярные заседания Североатлантического совета. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили сотрудники пресс-службы альянса.

"Это зал заседаний Североатлантического совета, мы обычно называем его просто зал №1", - сообщили в пресс-службе.

В этом зале за овальным столом 36 мест, однако в штаб-квартире НАТО шутят, что количество мест за столом не означает намерение альянса расширяться с нынешних 30 до 36 государств. Овальный стол подразумевает, что все места за ним одинаково почетны. Еще более равноценными были бы места за круглым столом, однако для размещения круглого стола такого размера пришлось бы создавать зал гораздо больших размеров. Овальный стол с этой точки более эргономичен, рассказывали корреспонденту ТАСС в штаб-квартире НАТО еще во время постройки ее нового здания в 2015 году.

Впрочем, в резиденции НАТО есть и залы большей вместительности, где сейчас проходят встречи с большим количеством участников, например разного рода конференции НАТО со странами-партнерами. До эвакуации сил НАТО из Афганистана в этих залах регулярно проводились встречи участников коалиции по Афганистану, которая насчитывала порядка 60 государств.

Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе стало вторым этапом консультаций России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый этап, переговоры Россия - США, прошли в Женеве 10 января, третий этап в рамках ОБСЕ состоится в Вене 13 января. Российскую делегацию в Брюсселе возглавляют замглавы МИД РФ Александр Грушко и замминистра обороны России Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах участвует первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, генсек альянса Йенс Столтенберг, постпреды 30 государств альянса в Брюсселе.

Как ранее заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, Москва ждет от Брюсселя и Вашингтона "реальный шаг навстречу России". "Причем шаг именно натовский, а не шаг России навстречу НАТО с точки зрения модификации ее позиции по ключевым вопросам", - указал замминистра. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс готов выслушать озабоченности России, готов начать открытый и осмысленный диалог, но не готов идти на компромиссы, в особенности по вопросам расширения альянса.