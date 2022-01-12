Заболеваемость ОРВИ в Кировской области снизилась за неделю на 21%

КИРОВ, 12 января. /ТАСС/. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Кировской области за прошедшую неделю снизилась на 21%, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"Уровень заболеваемости по сравнению с показателями прошлой недели снизился среди совокупного населения на 21,7%, среди детей в возрасте 3-6 лет - на 19,9%, среди детей 7-14 лет - на 40,93%, среди населения в возрасте старше 15 лет - на 30,74%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на снижение уровня заболеваемости, зарегистрировано превышение недельного эпидпорога среди совокупного населения на 63,59%.

Всего с 3 по 9 января за медицинской помощью с ОРВИ обратились 7 352 человека.