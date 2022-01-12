Власти Перми не будут организовывать места для крещенских купаний из-за ковида

ПЕРМЬ, 12 января. /ТАСС/. Места для купания на водоемах Перми во время Крещения организовываться не будут в связи с напряженной ситуацией с коронавирусом. Также городские власти обращают внимание Пермской епархии на необходимость исключить скопления людей, сообщается в среду на сайте администрации города.

"В связи с продлением до 31 января 2022 года действующих ограничительных мер на проведение массовых публичных мероприятий на территории края, предусмотренных указом губернатора Пермского края, городские власти не будут организовывать официальные места для купания на водоемах Перми", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что по данным регионального Роспотребнадзора санитарно-эпидемиологическая ситуация по ковиду в Перми остается напряженной. Также городские власти обратились к Пермской епархии Русской православной церкви с просьбой исключить скопления людей, а также соблюдать предписанные правила безопасности и санитарные требования.

До 1 февраля в Пермском крае действует ряд ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора власти обязали вакцинировать 80% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных. Введен бессрочный запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий, за исключением матчей и тренировок профессиональных клубов и команд, которые могут проводиться по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50-процентной заполняемостью трибун. Запрещена работа общепита в ночное время.