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Пандемия COVID-19

В Софии проходит общенациональная акция протеста против введения зеленых сертификатов

Напряжение между участниками протеста и полицией нарастает, протестующие пытаются прорваться к зданию Народного собрания, образовалась давка
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Описание
София, Болгария
© Игорь Ленкин/ТАСС
© Игорь Ленкин/ТАСС
© Игорь Ленкин/ТАСС

СОФИЯ, 12 января. /ТАСС/. Массовая акция протеста против введения зеленых сертификатов, организованная политической партией "Возрождение", проходит в среду перед зданием Народного собрания в болгарской столице. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в протесте принимают участие несколько тысяч человек, прибывших в Софию на автобусах из разных городов страны, здание парламента блокировано усиленными нарядами полиции и жандармерии, десятки полицейских находятся в резерве.

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Участники акции настаивают на отмене зеленых сертификатов, требуют возвращения к нормальному образу жизни. "Выступаем против зеленых сертификатов, потому что они превращают вакцинацию из добровольной в принудительную, мешают нормально работать, учиться, вести общественную жизни. Продолжаем выступать против массового тестирования детей, дискриминационных мер и неэффективного управления медицинским кризисом", - заявляют представители партии.

В настоящее время напряжение между участниками протеста и полицией нарастает, протестующие пытаются прорваться к зданию, образовалась давка.

© Игорь Ленкин/ТАСС

Акция протеста проводится на фоне резкого роста числа зараженных ковидом, санитарные службы страны зарегистрировали за последние сутки рекордные 7 062 новых случая заражения коронавирусом, положительными оказались тесты 18,6% пациентов. Это стало самым высоким показателем в балканской республике с начала пандемии, предыдущий антирекорд был зафиксирован 26 октября 2021 года - 6 816 случаев.

Теги
БолгарияПандемия COVID-19
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