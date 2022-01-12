В Софии проходит общенациональная акция протеста против введения зеленых сертификатов

СОФИЯ, 12 января. /ТАСС/. Массовая акция протеста против введения зеленых сертификатов, организованная политической партией "Возрождение", проходит в среду перед зданием Народного собрания в болгарской столице. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в протесте принимают участие несколько тысяч человек, прибывших в Софию на автобусах из разных городов страны, здание парламента блокировано усиленными нарядами полиции и жандармерии, десятки полицейских находятся в резерве.

Участники акции настаивают на отмене зеленых сертификатов, требуют возвращения к нормальному образу жизни. "Выступаем против зеленых сертификатов, потому что они превращают вакцинацию из добровольной в принудительную, мешают нормально работать, учиться, вести общественную жизни. Продолжаем выступать против массового тестирования детей, дискриминационных мер и неэффективного управления медицинским кризисом", - заявляют представители партии.

В настоящее время напряжение между участниками протеста и полицией нарастает, протестующие пытаются прорваться к зданию, образовалась давка.