В Северной Осетии центр пульмонологии оснастили оборудованием на 30 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 января. /ТАСС/. Центр пульмонологической помощи в Северной Осетии оснастили оборудованием на сумму около 30 млн рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе главы и правительства республики.

"Республиканский центр пульмонологической помощи министерства здравоохранения Северной Осетии, расположенный в поселке Верхний Фиагдон Алагирского района, получил новое современное оборудование на сумму около 30 млн рублей", - говорится в сообщении.

Вместо устаревшей медицинской техники в центре появились 14 новых единиц - приобретен современный рентген-аппарат, кардио-пульмонологическая станция, бодиплетизмограф, кардиограф.

По поручению президента РФ Владимира Путина в федеральную адресную инвестиционную программу включено строительство нового корпуса и реконструкция имеющихся зданий пульмонологического центра. В 2022 году на выделенные из федерального бюджета средства будет разработана проектно-сметная документация. Медико-техническое задание уже согласовано с Минздравом России. Определена потребность на разработку ПСД - 21,5 млн рублей. Реконструкция старого здания и строительство нового корпуса начнутся в 2023 году. Эти мероприятия позволят поднять оказание медицинской помощи профильным пациентам на более высокий уровень, а также увеличат пропускную способность лечебного учреждения до 120 коек.

Решить вопросы республиканского пульмонологического центра поручил глава региона Сергей Меняйло. Летом прошлого года он посетил объект и лично ознакомился с состоянием дел. Руководитель региона подчеркнул, что ключевая задача руководства республики - сохранить здравницу и создать условия для ее развития.