В Нижнем Тагиле в 2022 году установят стелу "Город трудовой доблести"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Семнадцатиметровую стелу "Город трудовой доблести" установят в Нижнем Тагиле Свердловской области в 2022 году. Разработанный дизайн-проект предусматривает размещение на стеле гравировки с изображением фотографий жителей города, трудившихся в тылу во время Великой Отечественной войны, сообщили в среду на странице администрации города в социальной сети "ВКонтакте".
Нижний Тагил получил звание "Город трудовой доблести" в числе первых 20 городов летом 2020 года.
"В 2022 году будет установлена стела "Нижний Тагил - город трудовой доблести". <…> Общая высота гранитного монумента составит 17 метров. На нем будет установлен герб Нижнего Тагила и указ президента Российской Федерации о присвоении городу почетного звания. Также на основание стелы и боковые пилоны нанесут лазерную гравировку по металлу с изображением фотографий тагильчан, трудившихся в тылу во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дизайн-проект стелы подготовлен творческой командой Российского военно-исторического общества (РВИО). При этом горожане - представители ветеранских объединений, производивших оборонную продукцию предприятий, скульпторы и музейные работники - принимали участие в выборе места размещения памятника и определении образов, символизирующих трудовой подвиг города.
Обелиск будет подсвечиваться в темное время суток. Кроме того, планируется обустроить прилегающую территорию. Сейчас дизайн-проект передан МБУ "Тагилгражданпроект", специалисты занимаются разработкой конструкторско-архитектурной части и детализацией рабочей документации. "В августе Нижний Тагил отметит 300-летие и важно, чтобы этот объект <…> открылся к юбилейной дате", - сказал глава города Владислав Пинаев.
Почетное звание "Город трудовой доблести" учреждено главой государства в марте прошлого года. Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.