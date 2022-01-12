В Нижнем Тагиле в 2022 году установят стелу "Город трудовой доблести"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Семнадцатиметровую стелу "Город трудовой доблести" установят в Нижнем Тагиле Свердловской области в 2022 году. Разработанный дизайн-проект предусматривает размещение на стеле гравировки с изображением фотографий жителей города, трудившихся в тылу во время Великой Отечественной войны, сообщили в среду на странице администрации города в социальной сети "ВКонтакте".

Нижний Тагил получил звание "Город трудовой доблести" в числе первых 20 городов летом 2020 года.

"В 2022 году будет установлена стела "Нижний Тагил - город трудовой доблести". <…> Общая высота гранитного монумента составит 17 метров. На нем будет установлен герб Нижнего Тагила и указ президента Российской Федерации о присвоении городу почетного звания. Также на основание стелы и боковые пилоны нанесут лазерную гравировку по металлу с изображением фотографий тагильчан, трудившихся в тылу во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", - говорится в сообщении.