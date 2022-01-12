ФМБА сможет обеспечить Россию тест-системами для выявления "омикрона" за 7-10 дней

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России может выйти на базовую мощность по производству тест-систем для выявления омикрон-штамма коронавируса в течение 7-10 дней. Об этом сообщила в среду глава ведомства Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия-24" .

"За полтора дня мы получили заказы от крупных государственных корпораций, от субъектов РФ, причем от Дальнего Востока до европейской части нашей страны. Рабочий оборот мы обеспечим в течение 7-10 дней", - сказала она.

Скворцова подчеркнула, что ФМБА сможет производить миллион тест-систем в неделю и при необходимости нарастить производство до двух-трех миллионов.

11 января в пресс-службе ФМБА сообщили, что в РФ зарегистрирована тест-система для выявления штамма "омикрон", разработанная агентством. Она позволяет с высокой чувствительностью выявлять варианты "омикрон" и "дельта", а также различать их за полтора часа.

Набор реагентов разработан по поручению Скворцовой в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА и предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике.