В ВГТРК назвали смерть Михаила Зеленского невосполнимой утратой

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Смерть телеведущего Михаила Зеленского стала горькой, невосполнимой утратой. За время своей работы он успел сделать очень много и навсегда останется в сердцах соотечественников, говорится в сообщении ВГТРК, которое поступило в ТАСС.

"Горькая, невосполнимая утрата. Не стало телеведущего Михаила Зеленского, нашего товарища, прекрасного человека и большого профессионала. Ему было всего 46 лет. Миша обладал уникальным даром - его интеллигентность, обаяние, ум и безграничная любовь к жизни вызывали абсолютное доверие и уважение всех вокруг без исключения", - указано в сообщении.

В ВГТРК также отметили, что Зеленский как никто умел сопереживать и был человеком редкой души и благородства. "Миша брал на себя самые сложные задачи, был необыкновенно отзывчив и творчески щедр, всегда приходил на помощь коллегам, участвуя в самых ответственных проектах. Михаил Зеленский успел очень много. Его знают и любят миллионы наших соотечественников. Память о нем навсегда останется в наших сердцах", - добавили в холдинге.

Телеведущий Михаил Зеленский умер на 47-м году жизни, по предварительным данным, в результате инсульта. Как сообщает Telegram-канал радиостанции "Вести ФМ", журналист почувствовал себя плохо на отдыхе в Доминикане, врачи пытались его спасти, но не смогли.