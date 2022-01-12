Крещенские купания в Ханты-Мансийске отменили из-за тонкого льда

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 января. /ТАСС/. Специалисты приняли решение отменить традиционные крещенские купания 19 января в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ) из-за тонкого льда. Об этом сообщается на сайте администрации Ханты-Мансийска в среду.

"Традиционные купания не будут проводиться в окружной столице на праздник Крещения 19 января. Такое решение принято, чтобы обезопасить людей и избежать несчастных случаев", - сказано в сообщении.

По данным администрации города, специалисты измерили толщину льда на площадке проведения мероприятия - возле Поклонного креста на левом берегу Иртыша. Выяснилось, что минимальная толщина льда составила 30 см, а уровень воды на поверхности - 15 см. Для безопасного проведения купаний и подготовительных работ с применением тяжелой специализированной техникой толщина льда должна составлять не менее полуметра, а на поверхности не должно быть скопления воды, добавили в пресс-службе.