Гинцбург: "Спутник V" лучше других вакцин противостоит изменчивости коронавируса

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" лучше других противостоит изменчивости вируса. Об этом заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Спутник V" гораздо лучше [других вакцин] приспособлен [к противостоянию изменчивости коронавируса]", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Гинцбург сообщил, что вопрос необходимости адаптации "Спутника V" к "омикрону" будет решен через две недели. Образец "Спутника V", который будет работать против "омикрона", почти готов, сказал Гинцбург.

По его словам, в Москве на долю "омикрона" приходится уже до 30% заражений.

"Первичные данные, полученные совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы, где наши сотрудники тоже участвуют в этой работе, говорят о том, что на первый день этой недели до 30% уже циркулировало штаммов именно в популяции "омикрон", - сказал Гинцбург.

Он отметил, что заменить существующий вариант "Спутника V" его адаптацией под "омикрон" можно за 2,5-3 месяца.