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Гинцбург: "Спутник V" лучше других вакцин противостоит изменчивости коронавируса

Как сообщил директор Центра им. Гамалеи, образец препарата, который будет работать против "омикрона", почти готов
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" лучше других противостоит изменчивости вируса. Об этом заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Спутник V" гораздо лучше [других вакцин] приспособлен [к противостоянию изменчивости коронавируса]", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Гинцбург сообщил, что вопрос необходимости адаптации "Спутника V" к "омикрону" будет решен через две недели. Образец "Спутника V", который будет работать против "омикрона", почти готов, сказал Гинцбург.

По его словам, в Москве на долю "омикрона" приходится уже до 30% заражений. 

"Первичные данные, полученные совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы, где наши сотрудники тоже участвуют в этой работе, говорят о том, что на первый день этой недели до 30% уже циркулировало штаммов именно в популяции "омикрон", - сказал Гинцбург.

Он отметил, что заменить существующий вариант "Спутника V" его адаптацией под "омикрон" можно за 2,5-3 месяца.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГинцбург, Александр Леонидович
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