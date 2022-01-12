Обвиняемый в крупном хищении глава района в Башкирии ушел в отставку

УФА, 12 января. /ТАСС/. Глава администрации Кугарчинского района Башкирии, обвиняемый в хищении более 26 млн рублей у сельхозпредприятия в сговоре с бухгалтером и местным предпринимателем, покинул должность. Верховный суд оставил в силе обвинительный приговор, по которому чиновник осужден условно, об этом глава района Гайса Янбаев написал во "ВКонтакте" в среду.

По данным СК, Янбаев совершил преступление в должности руководителя государственного сельскохозяйственного предприятия "Тавакан". Он в сговоре с бухгалтером перевел на счет предпринимателя 26 млн рублей за фиктивную поставку оборудования. Предприятие после этого также получило субсидию от государства более 10 млн рублей. На обвиняемых были возбуждены уголовные дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

"Дорогие друзья, сегодня я ухожу в отставку. Вчера, 11 января, в отношении меня Верховный суд республики оставил в силе обвинительный приговор. С решением суда я категорически не согласен, поэтому обязательно буду его обжаловать и продолжу борьбу за правду и своё честное имя в дальнейших судебных инстанциях", - написал Янбаев.

Как уточнили ТАСС в Верховном суде Башкирии, во вторник судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Башкортостан оставила приговор Советского районного суда в отношении Янбаева без изменений. Судом первой инстанции он был приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Остальные фигуранты дела также получили условные сроки и штрафы.