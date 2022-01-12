Исследование: использование мобильных не повышает риск опухоли головного мозга у молодежи

МАДРИД, 12 января. /ТАСС/. Использование мобильных телефонов не увеличивает риск развития опухоли головного мозга у молодых людей. Такой вывод содержится в исследовании, результаты которого опубликованы в среду на сайте испанского Института глобального здоровья Барселоны.

По его информации, в ходе международного исследования "была проанализирована связь между использованием мобильных и стационарных беспроводных телефонов и риском развития опухоли головного мозга у молодых людей из 14 разных стран". "В последние десятилетия возможность того, что использование устройств связи может увеличить риск возникновения опухоли головного мозга, вызывает все большую обеспокоенность общественного здравоохранения, в частности, из-за значительного увеличения их использования молодыми людьми", - пояснили в институте.

В ходе исследования "была поставлена задача проанализировать эту возможную связь на основе данных почти 900 молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет с опухолями головного мозга <...>, которые сравнили с [данными] 1,9 тыс. [человек из] контрольной группы из 14 разных стран". Участники заполнили анкету с подробной информацией об истории использования беспроводных устройств.

Полученные в ходе исследования результаты показали, что "использование мобильных и беспроводных стационарных телефонов у молодых людей не связано с повышенным риском развития опухоли головного мозга", заключили в институте.

"Хотя в целом проанализированные данные свидетельствуют о том, что риск опухолей головного мозга может снизиться при более частом использовании беспроводных телефонов, эти результаты вряд ли представляют собой профилактический эффект воздействия этих телефонов, - пояснили авторы исследования. - Эти результаты, по-видимому, объясняются в основном сомнениями в отношении данных об использовании [телефонов], когда на опросы отвечают не сами пациенты или контрольные группы, а матери или отцы <...>".