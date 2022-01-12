Законопроект о гражданстве не предусматривает его лишения

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о гражданстве, как и Конституция РФ, не предусматривает его лишение, в отдельных случаях можно лишь отменять акт о присвоении гражданства. Такое пояснение в среду на пресс-конференции в ТАСС дал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"У нас дискуссия пошла по совершенно другому пути. У нас пошла дискуссия, связанная с тем, что якобы можно лишать гражданства за что-то. Я хочу подчеркнуть - лишать гражданства нельзя", - сказал Крашенинников.

По его словам, "можно в случаях, прямо предусмотренных законом, отменить акт о присвоении гражданства, но это совершенно разные вещи". Депутат уточнил, что речь идет о лицах, которые сами приняли решение войти в гражданство РФ, но предоставили поддельные документы при приеме в гражданство или участвовали в террористической или экстремистской деятельности.

"Но речь не идет о случаях советского периода, когда можно было любого человека лишить гражданства, - резюмировал Крашенинников. - Это невозможно ни по проекту закона, ни по действующей Конституции РФ".

Президент РФ Владимир Путин в конце декабря прошлого года внес в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации". Документ в том числе предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство РФ более чем для 20 категорий лиц. Одновременно законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой отзыв гражданства у лиц, ранее принятых в него. Это преступления террористической направленности, преступления против государства, преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Также принятое гражданство может быть прекращено в случае, если при подаче заявления на него были предоставлены поддельные документы.