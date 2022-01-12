Генпрокуратура РФ готова оказать содействие Казахстану в связи с беспорядками

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России готова оказать необходимое содействие Казахстану, пострадавшему от беспорядков. Об этом в среду сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России по итогам встречи генпрокурора Игоря Краснова с генеральным прокурором Казахстана Гизатом Нурдаулетовым.

Что мы знаем о них (а что нет)

В Казахстане заявили, что страну атаковали террористы. Что мы знаем о них (а что нет)

"Генпрокурор России высказал соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате беспорядков, а также выразил готовность оказать любое необходимое содействие для обеспечения законности и безопасности", - отметили в Генпрокуратуре.

"Уверен, что профессионализм, отвага и верность закону прокурорского корпуса и всех правоохранительных органов Республики Казахстан позволят в кратчайшие сроки восстановить мир и порядок в стране, а главное - не допустить новых человеческих жертв. Сопряженные с явными проявлениями экстремизма и терроризма волнения еще раз демонстрируют, насколько важно бороться с этим злом сообща, рука об руку", - привели слова Краснова в пресс-службе.

В ходе встречи были подписаны план совместных мероприятий на 2022 год и дополнительный протокол к действующему соглашению, разработанный в целях активизации взаимодействия региональных приграничных прокуратур России и Казахстана. "В сложившихся условиях нам ни в коем случае нельзя сбавлять темпы сотрудничества, - подчеркнул генпрокурор России, - наоборот, его следует наращивать".

Краснов пригласил Нурдаулетова на международную конференцию по вопросам участия прокуроров в рассмотрении судами уголовных, гражданских, административных и арбитражных дел, которая состоится в начале июня в Санкт-Петербурге.