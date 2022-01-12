В Царском Селе спустя век возродили традицию украшения интерьеров цветущей сиренью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Музей-заповедник "Царское Село" под Санкт-Петербургом возродил существовавшую при Николае II традицию украшения интерьеров Александровского дворца - бывшей резиденции последнего российского императора - цветущей сиренью сортов, существовавших в то время. Об этом в среду сообщили в отделе по связям с общественностью музея.

"Впервые за сто с лишним лет аромат цветущей сирени вновь наполнил интерьеры Александровского дворца зимой. <…> При Николае II и Александре Федоровне здесь круглый год находились живые цветы. Некоторое время цветы оставались в интерьерах и в начале 1917 года, когда императорская семья находилась в своем доме под арестом. Поскольку "заключенным роскошь не полагалась", цветы вскоре из комнат убрали. В январе 2022 сирень вернулась в Сиреневый кабинет и Кленовую гостиную", - рассказали в музее-заповеднике.

Отмечается, что интерьеры Александровского дворца украсила, в том числе, сирень сорта "Мадам Лемуан" (с белыми, крупными, махровыми ароматными цветками) - первая в мире махровая сирень, которая значилась в списках заказов царскосельских садовников. Чтобы растения зацвели в несвойственное время, в оранжереях музея, как и в начале XX века, применили выгонку - прием, с помощью которого растения выходят из состояния покоя. "В оранжерейном комплексе кусты высадили в ящики, а готовить к пробуждению сирень начали в декабре, в том числе с помощью дополнительного света", - пояснили в музее.

Сирень была одним из любимых растений императрицы Александры Федоровны. Неслучайно в ее Сиреневом кабинете мебель и стены были декорированы шелком сиреневых оттенков, сама супруга Николая II предпочитала сиреневые тона в одежде и духи с ароматом сирени. Как напомнили в музее-заповеднике, "сирень занимала и занимает совершенно особое место и в парках Царского Села: в конце весны - начале лета они буквально утопают в цветущей сирени". Одно из первых упоминаний сирени в царскосельской резиденции встречается в 40-е годы XVIII века.

Первые 13 интерьеров Александровского дворца - личные комнаты Николая II и Александры Федоровны - открылись после многолетней реставрации в августе 2021 года. По данным музея-заповедника, за полгода их посетили почти 50 тыс. человек.

Александровский дворец в Царском Селе построил итальянский архитектор Джакомо Кваренги по приказу Екатерины II для ее старшего внука Александра, будущего императора Александра I. С 1905 года дворец стал постоянной резиденцией Николая II, который родился здесь в 1868 году. В Александровском дворце прошли последние 12 лет его царствования, с 1905 года император жил здесь с семьей постоянно. Отсюда венценосная семья отправилась в ссылку в Тобольск.