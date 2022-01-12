Новые суда на воздушной подушке для пассажирских перевозок доставили на Ямал

ТАСС, 12 января. Два новых судна на воздушной подушке "Нептун-23" российского производства прибыли в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) для перевозки пассажиров и багажа в период межсезонья на переправе Салехард - Лабытнанги и на маршруте Салехард - Катравож и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.

"Новые суда на воздушной подушке "Нептун 23" российского производства пополнили окружной флот в рамках исполнения государственного контракта. В декабре 2021 года они прошли ходовые испытания и приемку окружным заказчиком. В настоящее время проходит процедура регистрационных действий в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

Судно рассчитано на 20 пассажиров, управляется экипажем из двух человек. Два дизельных двигателя способны развивать скорость судна по ледяной поверхности до 70 км/ч.

В пресс-службе отметили, что "Нептун 23" оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной эксплуатации. В салоне установлены боковые диваны, ремни безопасности для всех пассажиров. С учетом климатических условий Ямала предусмотрены двойное остекление, повышенная теплоизоляция салона и рубки, а также дополнительный обогрев салона.

"Нептун 23" - пассажирское судно на воздушной подушке с возможностью эксплуатации в районах Крайнего Севера. Его технические характеристики позволяют двигаться по открытой воде, на мелководье, ледовой и заснеженной поверхности, с полным выходом на ровные участки суши.