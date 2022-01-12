Исторический фильм "Ибн Фадлан" снимут к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией

КАЗАНЬ, 12 января. /ТАСС/. Документально-художественный фильм о путешествии Ибн Фадлана снимут к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Съемки пройдут на шести локациях, сообщил глава ДУМ республики, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин на расширенном заседании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению празднования юбилейного года.

"К числу крупных инициатив относится документально-художественный фильм "Ибн Фадлан". В настоящее время кинокартина находится на стадии съемок массовых эпизодов. Поскольку фильм исторический, <...> историками уделяется большое внимание к сценическим костюмам и к художественному оформлению", - рассказал муфтий.

Кроме Казани, съемки также пройдут в Бухаре, Мешхеде, Санкт-Петербурге, Астраханской области и Атнинском районе Татарстана. Над фильмом работает мусульманский телеканал "Хозур ТВ" Духовного управления мусульман Татарстана.

Также Самигуллин сообщил, что ДУМ республики планирует выпустить обновленный Коран с дизайнерским шрифтом "Казан басма". "Этот татарский национальный шрифт разрабатывался весь 2021 год. Он создан на основе подлинного, аутентичного типографского оттиска и дает широкие технические возможности для современного книгопечатания", - подчеркнул он.

По данным историков, предки современных татар приняли ислам в 922 году после визита в Болгар арабского путешественника, секретаря посольства аббасидского халифа Ахмада ибн Фадлана. На территории Булгарского городища осталось много исторических памятников, в том числе Ханская усыпальница, Черная палата, Восточный мавзолей и несколько древних минаретов.

Юбилейные торжества по случаю 1 100-летия принятия ислама Волжской Булгарией проводятся на государственном уровне. Подготовка к ним началась в 2021 году. Решение о праздновании было принято президентом России Владимиром Путиным. На его основании создан организационный комитет во главе с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным и сформирован федеральный план основных мероприятий. В соответствии с планом основные торжества пройдут в Республике Татарстан.