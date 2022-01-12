{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 1,3 млн туристов посетили Ставропольский край по итогам 2021 года

Показатель приблизился к допандемийному уровню

СТАВРОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Туристический поток в Ставропольский край по итогам 2021 года составил 1,3 млн человек. Показатель вдвое превышает уровень 2020 года и приблизился к уровню 2019 года, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"По предварительной оценке, курорты Ставрополья приняли в этот период [в 2021 году] более 1,3 млн отдыхающих. Это примерно вдвое больше, чем в 2020-м. И уже довольно близко к показателям доковидного 2019-го", - написал он на своей странице в Instagram.

Как сообщали ранее ТАСС в министерстве туризма и оздоровительных курортов края, по итогам 2019 года турпоток в регион достиг 1,6 млн человек.

"Росту турпотока будут способствовать новые здравницы, места размещения, которые были открыты в минувшем году. Поможет и государственная программа туристического кешбэка. Планируем, что участие в ней в этом году примет более 100 организаций из нашего края", - отметил Владимиров.

В Ставропольском крае находится регион Кавказских Минеральных Вод, который включает четыре курортных города - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В них работают более 130 санаторно-курортных учреждений, водолечебниц, гостиниц.

Теги
Северный Кавказ
Пандемия COVID-19
В Тунисе вводят комендантский час из-за ситуации с коронавирусом
С 13 января будет запрещено выходить на улицу с 22:00 до 05:00
Читать полностью