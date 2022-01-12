Более 1,3 млн туристов посетили Ставропольский край по итогам 2021 года

СТАВРОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Туристический поток в Ставропольский край по итогам 2021 года составил 1,3 млн человек. Показатель вдвое превышает уровень 2020 года и приблизился к уровню 2019 года, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"По предварительной оценке, курорты Ставрополья приняли в этот период [в 2021 году] более 1,3 млн отдыхающих. Это примерно вдвое больше, чем в 2020-м. И уже довольно близко к показателям доковидного 2019-го", - написал он на своей странице в Instagram.

Как сообщали ранее ТАСС в министерстве туризма и оздоровительных курортов края, по итогам 2019 года турпоток в регион достиг 1,6 млн человек.

"Росту турпотока будут способствовать новые здравницы, места размещения, которые были открыты в минувшем году. Поможет и государственная программа туристического кешбэка. Планируем, что участие в ней в этом году примет более 100 организаций из нашего края", - отметил Владимиров.

В Ставропольском крае находится регион Кавказских Минеральных Вод, который включает четыре курортных города - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В них работают более 130 санаторно-курортных учреждений, водолечебниц, гостиниц.