Половина опрошенных онлайн россиян верят, что метавселенные скоро станут частью жизни

МОСКВА, 12 января./ТАСС/. Половина опрошенных россиян верят, что метавселенные станут частью нашей жизни в ближайшие 5-10 лет. Об этом говорится в исследовании компании - разработчика антивирусных решений Eset. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В онлайн-исследовании, проведенным Eset в декабре 2021 года, приняли участие более 1100 респондентов старше 18 лет, проживающих в городах-миллионниках РФ.

"Ровно половина всех опрошенных (50%) верят, что метавселенные станут частью нашей жизни совсем скоро - в ближайшие 5-10 лет, еще 35% думают, что виртуальные миры будущего станут обыденностью через 20-30 лет, 10% уверены - не раньше, чем через 50 лет. И только 5% не верят в будущее метавселенных", - отмечается в исследовании.

Добавляется, что 24% всех опрошенных знакомы с моделью виртуального мира. Лучше всего об этом осведомлены жители России в возрасте 35-44 лет, а также москвичи.

По данным исследования, 82% из осведомленных верно толкует значение слова - "Общий цифровой мир, объединяющий физическую, дополненную и виртуальную реальности". Также 13% уверены, что метавселенная - это нереальный фантастический мир. Небольшая часть респондентов связывает метавселенную исключительно с миром онлайн-игр.