В Пермском университете, где произошла стрельба, установили систему распознавания лиц

ПЕРМЬ, 12 января. /ТАСС/. Вв трех учебных корпусах Пермского государственного национального исследовательского университета, где 20 сентября 2021 года произошла стрельба, установили систему распознавания лиц. Об этом сообщает в среду пресс-служба вуза.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

"В корпусах № 1, 2, 7 Пермского университета установлено оборудование для входа по распознаванию лица. Система предназначена для создания временных пропусков для гостей ПГНИУ, доступа студентов и сотрудников вуза", - говорится в распространенном сообщении.

При входе в корпуса установили турникеты с камерой и голосовым помощником, а также киоски для самостоятельной регистрации в системе. Для регистрации нужен российский паспорт или водительское удостоверение. При этом система позволяет пропускать посетителей, забывших свой пропуск.