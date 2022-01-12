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Стрельба в Пермском государственном университете

В Пермском университете, где произошла стрельба, установили систему распознавания лиц

При входе в корпуса будут работать турникеты с камерой и голосовым помощником

ПЕРМЬ, 12 января. /ТАСС/. Вв трех учебных корпусах Пермского государственного национального исследовательского университета, где 20 сентября 2021 года произошла стрельба, установили систему распознавания лиц. Об этом сообщает в среду пресс-служба вуза.

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Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

"В корпусах № 1, 2, 7 Пермского университета установлено оборудование для входа по распознаванию лица. Система предназначена для создания временных пропусков для гостей ПГНИУ, доступа студентов и сотрудников вуза", - говорится в распространенном сообщении.

При входе в корпуса установили турникеты с камерой и голосовым помощником, а также киоски для самостоятельной регистрации в системе. Для регистрации нужен российский паспорт или водительское удостоверение. При этом система позволяет пропускать посетителей, забывших свой пропуск.

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