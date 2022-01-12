В Петербурге в этом году завершат второй этап благоустройства парка в устье Смоленки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Второй этап благоустройства общественного пространства в районе устья реки Смоленка, расположенного в Василеостровском районе Петербурга, будет реализован в этом году, кроме того, администрация разработает проект третьего этапа. Об этом в среду на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС сообщила заместитель председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Лариса Канунникова.

"В этом году мы реализуем второй этап проекта. По Смоленке от метро до кладбища. Проект уже согласован, идет реализация в этом году. И планируется администрацией проектирование третьего этапа. В рамках этого до устья Смоленки в этом году будет сделан проект администрацией Василеостровского района, деньги на это им уже запланированы", - сказала она.

Канунникова также отметила, что в 2022 году администрация Василеостровского района получит из городского бюджета средства на разработку проекта линейного парка между ЗСД и Морской набережной, проект по благоустройству для дальнейшей реализации будет создаваться совместно с жителями района.

Ранее жители Васильевского острова много лет боролись, чтобы в устье Смоленки появился сквер. Сперва на территории планировали строительство театра Аллы Пугачевой, позднее, в 2016 году, власти Петербурга отдали участки компании "Новые территории девелопмент" под строительство апарт-отеля. Только в конце 2018 года парламент принял решение включить территорию в перечень зеленых насаждений общего пользования.

В комитете по благоустройству добавили, что по региональному проекту "Формирование комфортной городской среды" в составе нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом году в Петербурге планируется благоустроить более 40 общественных пространств. Среди них вторая очередь парка Героев-Пожарных, парк Авиаторов, сад Смольного собора, Любашинский сад. В минувшем году для жителей города было создано более 40 различных парков, скверов и спортивных площадок. В частности, в Василеостровском районе открылись сквер "Осенний марафон", обновленная Новосмоленская набережная и кинологическая площадка. В Петроградском районе преобразился сквер у "Ленполиграфмаша", а скейтпарк под мостом Бетанкура стал крупнейшим на Северо-Западе комплексом для экстремальных видов спорта.