Александрийский патриархат пригрозил наказанием тем в Африке, кто перейдет в экзархат РПЦ

АФИНЫ, 12 января. /ТАСС/. Синод Александрийской Православной Церкви, проведший заседание 10-12 января, назвал "небратским ударом" решение Священного синода РПЦ образовать Патриарший экзархат Африки и пригрозил наказанием тем священнослужителям на африканском континенте, кто перейдет в экзархат РПЦ. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду Александрийским патриархатом по итогам заседания синода. Его цитирует Международное агентство церковных новостей "Православие".

Синод обсудил "многочисленные и многосторонние социальные параметры антиканонического и антицерковного вторжения патриархата России" с целью создания новых "церковных формирований в Африке" и выразил протест по этому поводу Московскому патриархату и его синоду, действия которых он называл "покупкой коренного духовенства" Александрийского патриархата и "небратским ударом" со стороны единоверных россиян.

Священный синод Александрийского патриархата, заседавший под председательством патриарха Феодора II, полагает, что посредством действий Московского патриархата "предпринимается попытка изменить православную экклезиологию по многим ее отдельным параметрам, но главным образом в вопросе о пределах административного устройства структур Церкви Христовой, исходя из далеких от православного предания мотивов". "К сожалению, мы понимаем, что все эти действия всегда исходят из страстных побуждений и заражены "вирусом этнофилетизма" ["церковного расизма"], осужденным Синодом 1872 года", - подчеркивается в заявлении. "Конечно, не отсутствует в этих решениях и светский дух, который по-прежнему имеет отношение к "неоколониализму" и претензиям на мировое господство, давно известным на страдающем африканском континенте, и который расходится с жертвенным духом нашего православного священного предания", - подчеркнул синод.

"Этими методами грубо нарушается раз и навсегда сущность нашей православной веры, особенно в чувствительной сфере священной миссии в Африке", - считают в Александрийском Патриархате. По этой причине его синод решил информировать Вселенский константинопольский патриархат (в Стамбуле) и поместные церкви через их предстоятелей Патриаршими Посланиями, в которых будут описаны "последствия видимых и невидимых действий уполномоченных лиц Русской Церкви" для верных Христу африканцев. Наконец, синод приступит к "верному и немедленному применению к нарушителям" предусмотренных канонами церковных наказаний, говорится в документе.

В начале своего заседания в понедельник Синод Александрийской Православной Церкви "выразил глубокую скорбь по поводу синодального решения Патриархата России об учреждении Экзархата в канонических пределах юрисдикции Древней Александрийской Церкви, решения, принятого между праздниками Рождества Христова и Богоявления [25 декабря и 6 января соответственно по новоюлианскому календарю]". По словам синода, "Александрийский Патриархат будет продолжать исполнять свой пастырский долг перед своей паствой, вверенной ему Господом, подчиняясь духовному наследию великих греческих отцов Церкви".

Патриарший экзархат Африки

Священный синод РПЦ 29 декабря постановил образовать Патриарший экзархат Африки в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий. Патриаршим экзархом Африки с титулом "Клинский" был назначен архиепископ Ереванский и Армянский Леонид (Горбачев).

В состав Северо-Африканской епархии включены ставропигиальные (подчиняющиеся непосредственно патриарху) приходы Московского патриархата в Египте, Тунисе и Марокко. В сферу пастырской ответственности епархии вошла 31 страна континента. В состав Южно-Африканской епархии включен ставропигиальный приход РПЦ в ЮАР, она будет покрывать 23 государства.

Также Синод решил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки с их приходами после соответствующих прошений.

В постановлении уточняется, что это сделано по причине уклонения в раскол патриарха Александрийского Феодора, поминовения им за литургией главы так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко и совместного с ним служения. После этого часть духовенства Александрийского патриархата, заявив о своем несогласии с позицией предстоятеля, обратилась в адрес патриарха Кирилла с просьбой о принятии их в юрисдикцию РПЦ. Многие обращения были сделаны еще в 2019 году, сразу после признания ПЦУ патриархом Феодором.

В 2018 году после так называемого объединительного собора в Киеве из двух раскольнических церковных структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата - была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), которая получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Поместные православные церкви не признают канонического статуса новой структуры. В то же время ПЦУ, помимо Константинополя, признали предстоятели Элладской, Александрийской и Кипрской церквей. РПЦ разорвала евхаристическое общение с ними, а также с теми архиереями в этих церквах, которые признали раскольническую структуру.