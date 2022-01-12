"Единая Россия" внесет поправки о нулевой ставке на газ для Вечных огней

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" оперативно внесет в Госдуму поправки, устанавливающие нулевой размер оплаты газа, поступающего к мемориалам с Вечным огнем. Об этом в среду сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, координатор федерального партпроекта "Единой России" "Историческая память" Александр Хинштейн.

"О том, что Вечным огням нужен соответствующий правовой статус, закрепляющий их бесплатное газоснабжение, мы говорили месяц назад на заседании оргкомитета "ЕР" "Наша Победа". Вечный огонь потому и вечный, что должен гореть всегда. Соответствующие поправки будут внесены нами с коллегами по партии максимально оперативно", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в среду первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства предложил ввести нулевой размер оплаты газа, поступающего к мемориалам с Вечным огнем. Глава государства это предложение поддержал.