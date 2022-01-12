Чешская прокуратура передала в суд дело задержанного в Праге россиянина Франчетти

ПРАГА, 12 января. /ТАСС/. Городская прокуратура Праги направила в суд чешской столицы дело гражданина РФ Александра Франчетти, задержанного по запросу Украины 12 сентября прошлого года в пражском аэропорту, выдачи которого добиваются киевские власти. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь прокуратуры Алеш Цимбала.

"Нами [прокуратурой] завершено изучение дела задержанного 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги гражданина РФ, - отметил он. - Оно направлено в городской суд Праги для принятия решения о возможности его выдачи [Украине]".

Франчетти, по словам Цимбалы, может быть выдан киевским властям, если суд сочтет это необходимым. Вердикт будет возможно опротестовать в Верховном суде в Праге. Между тем окончательное решение вопроса остается в компетенции министра юстиции Чехии, который самостоятельно определяет допустимость экстрадиции по запросу иностранного государства.

Киевские власти обвиняют Франчетти в антигосударственной деятельности. Ему, в случае выдачи на Украину, грозит восемь лет заключения.

Ситуация на контроле в МИД РФ

Пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин проинформировал ТАСС, что российское дипломатическое представительство внимательно отслеживает развитие ситуации с Франчетти.

"Посольство продолжает отслеживать ситуацию вокруг Александра Франчетти и осуществлять необходимую консульскую поддержку", - сказал Брякин, отметив, что дипломаты находятся в постоянном контакте с родными россиянина и его адвокатами.

14 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство держит ситуацию с Франчетти на контроле. По ее словам, посольству России в Праге даны соответствующие указания, дипломаты наладили рабочее взаимодействие с представителями защиты, чешскими правоохранительными органами и дочерью Франчетти, которая находится в Чехии.

Захарова также отметила, что в связи с решением городского суда Праги поместить российского гражданина под стражу особое внимание уделяется соблюдению его законных прав, в том числе с учетом актуального состояния здоровья. Кроме того, сотрудники МИД РФ находятся в контакте с его сестрой, проживающей в Воронеже. РФ добивается скорейшего освобождения своего гражданина, на это настроена и защита задержанного, заключила Захарова.

Городской суд Праги 14 сентября принял решение взять под стражу Франчетти из опасений, что он может покинуть Чехию. По данным СМИ, задержание россиянина на основании выданного Киевом международного ордера на арест связано с его активным участием в 2014 году в событиях, приведших к воссоединению Крыма с Россией.