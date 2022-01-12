Более 220 мест для крещенских купаний подготовят в Подмосковье

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Жители и гости Московской области смогут принять участие в крещенских купаниях в 220 специально подготовленных местах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"В Московской области планируется более 220 мест для крещенских купаний: 79 мест - на открытых водоемах, 42 - на прудах, искусственных купелей на улице - 41 и 62 искусственных купелей в помещении", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

В пресс-службе добавили, что все места для проведения купаний должны отвечать определенным требованиям, среди которых дежурство представителей профильных ведомств по безопасности, размещение теплых мест для переодевания, оснащение дороги к купели настилами, установка элементов навигации и другое.

В министерстве отметили, что также с 15 по 18 января сотрудниками Минтранса региона, МЧС и органов местного самоуправления будет проведена проверка готовности мест купания в части соблюдения мер безопасности, наличия инфраструктуры, а также транспортного обслуживания.