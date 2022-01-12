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Пандемия COVID-19
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ВОЗ призвала включать беременных в испытания лекарств и вакцин от коронавируса

Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус также выразил обеспокоенность тем, что в некоторых странах разделяют зараженных коронавирусом женщин с новорожденными детьми
Штаб-квартира ВОЗ EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
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Штаб-квартира ВОЗ
© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

ГААГА, 12 января. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает необходимым включать беременных в клинические испытания лекарств и вакцин от коронавируса. Об этом заявил в среду на брифинге глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

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"Беременные женщины не находятся в группе повышенного риска заражения коронавирусом, но если они заражаются, то попадают в группу повышенного риска течения заболевания в тяжелой форме, - отметил он. - Поэтому жизненно важно, чтобы беременные женщины во всех странах имели доступ к вакцинам для защиты своей жизни и жизни своих детей. Мы также призываем включать беременных женщин в клинические испытания новых средств лечения и вакцин. К счастью, случаи передачи вируса в утробе матери или во время рождения крайне редки, а в грудном молоке не выявлялось активных частиц вируса".

Тедрос Аданом Гебрейесус также выразил обеспокоенность тем, что в некоторых странах "разделяют [зараженных коронавирусом] женщин с новорожденными детьми". По словам главы ВОЗ, в этом нет никакой необходимости, и это может навредить здоровью и благополучию детей в критически важные первые дни после рождения.

Теги
Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19
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